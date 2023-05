Bruce Springsteen conferma il concerto a Ferrara del 18 maggio

17 maggio 2023 a

Bruce Springsteen a Ferrara. Concerto confermato (per ora). L'alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia-Romagna tiene col fiato sospeso fan e organizzatori del primo dei tre live italiani del Boss. Per ora «Partiamo dal fatto che sono 15 giorni che in Emilia-Romagna piove, in particolar modo a Ferrara. La statistica degli ultimi 30 anni ha visto a Ferrara 55mmm di pioggia nel mese di maggio, in 10 giorni ne abbiamo avuti tipo 500-600, primo fatto». Così l’organizzatore storico del tour di Bruce Springsteen in Italia, Claudio Trotta in un’intervista a RadioFreccia. «In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, aziende e tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione - dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena - di essere in sicurezza e di essere tranquilli che giovedì 18, quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente».

Entrando nel dettaglio dell’allerta meteo e di tutto il discorso legato alla viabilità, Trotta aggiunge: «Dopodiché, ovviamente, negli ultimi giorni c’è stata una condizione metereologica in tutta l’Emilia-Romagna di grande significato ma vorrei ricordare che Ferrara non è stata toccata così gravemente, non era zona rossa ma arancione» Il manager ricorda «che comunque c’è l’Adriatica», e che «l'assessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo, dice che gli eventi meteo sono in esaurimento e questa è la notizia più importante, basta andare su qualsiasi meteo per vedere che, molto probabilmente, l’intera giornata di giovedì 18 sarà soleggiata in tutta l’Emilia-Romagna».