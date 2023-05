Dove abita il principe Andrea d'Inghilterra: Re Carlo sfratta il fratello dalla villa

Alessandra Zavatta 14 maggio 2023 a

Re Carlo "sfratta" il fratello. Il nuovo sovrano d'Inghilterra ha chiesto al principe Andrea di lasciare il Royal Lodge, la dimora da trenta stanze accanto al castello di Windsor dove visse la Regina Madre e che Elisabetta II gli ha assegnato vent'anni fa. Carlo ha ordinato ad Andrea, che ricopre anche il ruolo di Duca di York, di trasferirsi a Frogmore Cottage.

Un edificio più piccolo ma sempre all'interno della tenuta di Windsor. Il cottage è stato ristrutturato tre anni fa e ci ha vissuto il principe Harry prima di trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli. Dietro lo sfratto, rivela il quotidiano britannico Daily Mail, c'è la volontà del monarca di "assegnare il Royal Lodge a William e alla sua famiglia, visto che l'erede al trono è ora principe di Galles e necessita di un alloggio adeguato al nuovo status sociale".

Ma Andrea ha ribadito che non lascerà la mansion, che vale trenta milioni di sterline. Questo, secondo i media inglesi, "potrebbe metterlo in rotta di collisione con il re". Che ha inoltre annunciato il taglio dello stipendio al duca di York, non essendo più un membro della Famiglia reale che rappresenta la Corona negli impegni ufficiali dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto. E, con entrate più ridotte, non sarà in grado di mantenere il Royal Lodge.

Le trattative per il trasloco del principe Andrea sono iniziate subito dopo la morte della regina Elisabetta, l'8 settembre scorso. A distanza di qualche dall'ascesa al trono Carlo ha chiesto al fratello di trovarsi una nuova casa. Ma il duca di York si è opposto. I preparativi per l'incoronazione e la necessità di non creare tensioni in vista della cerimonia hanno rinviato di fatto il trasferimento. Adesso che l'incoronazione è conclusa, il nuovo monarca è tornato alla carica e ha chiesto al fratello di lasciare il Royal Lodge, offrendo in cambio Frogmore Cottage.