Omnibus, il professor Clementi gela le riforme: premierato non garantisce stabilità

Riforme al centro degli interessi della politica. Dopo le consultazioni del premier Meloni, anche i talk show televisivi si misurano con il tema del rinnovamento delle istituzioni. Se n'è parlato nella puntata di Omnibus in onda il 10 maggio su La7. In collegamento c'era il professor Francesco Clementi, docente dell'Università La Sapienza, che ha sottolineato i suoi dubbi sull'efficacia della scelta del premierato.

: "Registro un dato positivo: nessuno ha intenzione di toccare la figura garante del Capo dello Stato che riesce a garantire l'unità del Paese. Inoltre è un fantastico motore che può proteggere il sistema Italia - ha detto Francesco Clementi: docente dell'università La Sapienza di Roma - Tutto questo nel mondo ce lo invidiano. Serve una commissione che depolarizzi il conflitto politico. Se il dialogo andrà avanti anche la Lega potrà evolvere il suo ragionamento. L'elezione diretta del presidente del Consiglio darebbe a questa figura una forza importante. Bisognerà ragionare sugli ulteriori elementi come scioglimento parlamentare e revoca dei ministri. Non abbiamo nessuna prova nel mondo, infatti, che questo sistema funzioni. E quando l'abbiamo avuta non l'abbiamo avuta positiva".