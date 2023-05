Amministrative, l'analisi di Ghisleri: "Trend negativo", il dato più significativo

Francesco Forgione 16 maggio 2023 a

a

a

Nei giorni scorsi i cittadini di 598 comuni Italiani sono stati chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023 che hanno portato a risultati sorprendenti in moltissime città. A “L’aria che tira” programma di LA7 condotto da Myrta Merlino si è dibattuto dell’argomento insieme all’ospite Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia research che ha analizzato i risultati delle urne.

"Centrodestra conferma la sua forza". Meloni rilancia l'azione di governo

“Il dato significativo di queste amministrative è che su 100 persone 40 non sono andate a votare, sicuramente un trend in sviluppo negativo” esordisce Ghisleri sottolineando il progressivo quanto preoccupante disinteresse di molti cittadini verso le elezioni. Continua: “eravamo abituati a vedere più affluenza al nord ma ad esempio in Abruzzo e in Puglia sono andate al voto più persone rispetto a Lombardia e altre regioni del nord”. La sondaggista mette poi in luce un altro dato interessante: “ in molti comuni, ad esempio Massa, le liste civiche hanno preso più voti dei partiti, questa non era mai stata così forte”.

Per Schlein il Pd ha vinto le elezioni. La frase surreale in conferenza stampa

Per quanto riguarda i risultati dei principali partiti Ghisleri dice: “A Cinisello Balsamo, per la seconda volta consecutiva, ha vinto il sindaco della Lega ottenendo un cospicuo numero di preferenze”. Sul fronte dem, invece, il risultato positivo in molti comuni del Pd "fa riflettere in vista della prossima campagna elettorale”. Per quanto riguarda le sfide nei 13 capoluoghi di regione, sono state riportate 4 vittorie del centrodestra, 2 vittorie del centrosinistra mentre nei rimanenti 7 si è andati al ballottaggio. L’ultima considerazione di Alessandra Ghisleri riguarda la scarsa affluenza alle urne: “ Solitamente c’era maggiore affluenza, quello è il dato che dovrebbe far più riflettere la politica, i partiti devono convincere gli elettori a votare”.