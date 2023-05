Amministrative, Meloni rilancia il governo: centrodestra conferma la sua forza

16 maggio 2023 a

Il risultato delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio parla chiaro. Il centrodestra guadagna posizioni e Comuni in tutta Italia. Quanto al centrosinistra, non è stato spinto da nessun effetto Schlein. Per questo il premier Meloni gongola e si complimenta attraverso un messaggio a tutta la sua coalizione di governo. «Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e imprese cresce, l’Italia è protagonista sulla scena internazionale». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Il risultato del voto amministrativo è un’ulteriore spinta all’azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali», aggiunge.

Successivamente il premier Meloni è volata a Reykjavik per partecipare al Consiglio d’Europa. Il summit ha un mandato preciso: riaffermare i valori della democrazia e ribadire il sostegno all’Ucraina a oltre un anno dall’inizio della guerra scatenata dalla Federazione russa. Per Giorgia Meloni, che lo scorso 13 maggio ha incontrato a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'incontro islandese sarà l’occasione per rimarcare ancora una volta l’impegno italiano in difesa di Kiev.