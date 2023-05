Agorà, Luigi Crespi fa la profezia sulle elezioni europee: ci sarà un cambio politico

11 maggio 2023 a

a

a

Lo scontro politico non si placa. Governo e opposizione sono sui due lati della barricata e i commentatori politici cercano di dare una spiegazione a quello che sta avvenendo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Agorà in onda l'11 maggio su Rai3. Ospite in studio era Luigi Crespi, esperto in comunicazione.

"Siamo a meno di un anno delle europee, saranno decisive anche per il governo italiano. Le scaramucce attuali sono rivolte a quel traguardo, la campagna elettorale sarà molto avvelenata." Luigi Crespi #agorarai #11maggio pic.twitter.com/rULJX30gS3 — Agorà (@agorarai) May 11, 2023

"Siamo a meno di un anno dalle elezioni europee che saranno elezioni decisive anche per il governo italiano - ha detto Luigi Crespi a Monica Giandotti - Spesso le sorti dei nostri governi sono state decise fuori da Roma. Questa tornata elettorale sarà ancora più decisiva perché si prevede un cambio a livello politico. Ci sarà qualche assestamento da parte delle forze politiche italiane e della Meloni in particolare. E queste scaramucce sono sostanzialmente rivolte a quel traguardo. Sarà una campagna elettorale molto avvelenata".