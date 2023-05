Stasera Italia, Romeo difende Meloni: l'uomo solo al comando era Draghi

08 maggio 2023 a

C'è chi accusa il premier Meloni di voler accentrare il potere su di sé. Per questo starebbe pensando a riforme istituzionali in senso presidenziale. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Stasera Italia in onda l'8 maggio su Rete4. Ospite in studio era Massimiliano Romeo, senatore della Lega.

"La politica dev'essere una cosa in cui c'è la squadra e il gruppo. Quello che sta funzionando molto nel governo di centrodestra è che non c'è solo Meloni, ma ci sono anche Salvini, Tajani, Crosetto e gli altri ministri. E' un discorso più di squadra. Un uomo solo al comando l'abbiamo vissuto durante il governo Draghi. Quando c'era Draghi c'era solo Draghi. Parlava Draghi e stavano tutti zitti. Qui, invece, la politica è confronto, mediazione, persino confronto serrato".