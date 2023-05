Stasera Italia, furia Sgarbi sulla Francia: razzista e violenta, e ci fanno la predica

04 maggio 2023 a

Il caso del giorno sono gli insulti del ministro dell'Interno francese, Gérald Dermanin, che ha accusato Giorgia Meloni di essere "incapace" nella gestione dei migranti per la situazione al confine di Ventimiglia. Una presa di posizione che ha fatto riesplodere le tensioni con Parigi. La reazione di Roma è stata durissima, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha annullato l'incontro con l'omologo francese. Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, nel corso della puntata di giovedì 4 maggio di Stasera Italia su Rete 4 ha rincarato la dose. "L'offesa al presidente del Consiglio è grave - premette il critico d'arte - Ma chiunque sia stato recentemente in Liguria si rende conto che per I migranti l'Italia è un paese amico, accogliente, mentre la Francia è un paese nemico e violento".

Crisi Italia-Francia, Tajani annulla la visita a Parigi: "Offese inaccettabili"

Sgabri ricorda che "non si riesce a sorpassare il confine, si arriva facilmente in Italia ma è impossibile arrivare in Francia. Nessuna disponibilità, puro razzismo e comportamenti di inaudita violenza", attacca Sgarbi. La realtà è che "noi siamo paese ospitale, nonostante la legge Bossi-Fini e le posizioni, ad esempio, della Lega di Matteo Salvini ci attirino accuse di "disumanità", quando "abbiamo paesi vicini, da Malta alla Francia, che si comportano in modo aberrante e profondamente razzistico". Per Sgarbi è "Inaudito" che a fare la "predica a Meloni" sia il ministro di un Paese razzista coi migranti.