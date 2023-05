In onda, Dario Fabbri svela l'ipocrisia dell'occidente sull'Ucraina

07 maggio 2023 a

Occidente in guerra contro l'Ucraina. Si fa ma non si dice. Almeno a sentire l'opinione di Dario Fabbri, direttore di Domino, e ospite della puntata di In onda del 7 maggio. Fabbri ha affrontato la questione della partecipazione dei Paesi occidentali al conflitto. Nessuno, però, ammette candidamente di partecipare attivamente ad una guerra.

"Da parte di tutti i governi occidentali c'è un'evidente ipocrisia - ha detto Fabbri - Siamo davanti a un rovesciamento di quello che è sempre capitato. Quando un Paese partecipava anche indirettamente a una guerra si mobilitava l'opinione pubblica. Si diceva con grande onest°: signori siamo in guerra. Proprio per una questione di responsabilità. Oggi, invece, in Occidente avviene il contrario: noi non siamo in guerra, questo dicono tutti i governi. Noi partecipiamo quasi con la mano sinistra e non ne vogliamo sapere niente fino in fondo. I pacifisti ci ricordano che noi siamo in guerra. Nessun governo occidentale ha detto noi siamo in guerra contro la Russia che, invece, è esattamente ciò che siamo. I russi ci percepiscono così.