In Onda, Tremonti sbotta contro Furfaro: "È inutile che ride". Gelo in studio

"Ha sbagliato l'accento e quindi mi è scappato da ridere". A In Onda sabato 6 maggio sta parlando il presidente di Aspen Institute Italia Giulio Tremonti: l'ex ministro è in collegamento con lo studio di La7 quando nomina il deputato Pd Marco Furfaro che invece è in studio con i conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo.

Tremonti pronuncia male il cognome e il piddino non riesce a trattenere il sorriso. Un gesto che irrita l'ex ministro che non ha alcuna intenzione di lasciar correre il fatto e dopo aver interrotto il ragionamento sbotta irritato: "È inutile che ride". In studio cala il gelo mentre il deputato prova a ribattere: "Ridevo perché ha sbagliato il mio cognome". L'incomprensione e poi il chiarimento. Alla fine ride pure Tremonti e chiede scusa.