In Onda, "una scena indimenticabile..." Tremonti in tre parole azzera la sinistra

Il reddito di cittadinanza per come è stato realizzato è sbagliato e per questo il governo di Giorgia Meloli ha avviato una profonda revisione del sistema di sussidi e di sostengo al lavoro. Al professor Giulio Tremonti, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In onda, su La7, per smontare la retorica della sinistra basta un'immagine, un'istantanea di un passato recente ma che sembra lontano secoli fa. "Resta indimenticabile la scena del balcone" quando l'allora capo del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio aveva detto "abbiamo abolito la povertà", ricorda il professore.

Un episodio che tradisce "una logica totalmente falsa" di cui "stiamo pagando i costi", afferma Tremonti che risponde alle critiche di Marco Furfaro, del Pd, anche lui ospite del programma. "In Europa è totalmente diverso, non ci sono balconi da cui si annuncia la fine della povertà - ammonisce l'economista - Credo che sia l'ora di discutere seriamente di questo".

Tremonti invita poi a evitare polemiche di piccolo cabotaggio. Il motivo è semplice: Giorgia Meloni ha una maggioranza solida e il suo esecutivo è destinato a restare a lungo. "Questo governo è in carica da pochi mesi e ha una realistica prospettiva di durata di molti anni - ricorda Tremonti - Quindi la valutazione da fare non è sull'istantaneo, ma sulla prospettiva, sulla proiezione". In Italia raramente c'è stato un governo con questi numeri: "Cinque anni sono lunghi e vanno valutati alla fine". Giusto sottolineare "il bene e il male" ma non è giusto "ragionare da un giorno con l'altro", sottolinea Tremonti che spiega come il governo con il decreto Lavoro abbiamo messo dei soldi di cui si vedranno i frutti.