Tagadà, l'allarme di Roberto Marcato: auto elettriche solo per i ricchi

Ambientalismo e automobili elettriche. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 5 maggio su La7. In collegamento c'era il leghista Roberto Marcato che ha puntato il dito contro gli eccessi dell'ambientalismo e le imposizioni da decreto. Per questo c'è il rischio concreto che le auto elettriche diventino un oggetto per pochi ricchi che se le potranno permettere.

"Hanno iniziato con i blocchi stradali, poi imbrattano i monumenti, ora si spogliano nudi. E domani che succederà? - si chiede Roberto Marcato nel corso della puntata di Tagadà - Ci diamo un limite o domani daranno fuoco alle auto o una martellata e va bene così? Un Paese civile si basa anche su norme di convivenza e la libertà tua finisce dove inizia la mia. Perché dobbiamo subire queste violenze? Dobbiamo darci dei limiti. Non si può dire per decreto tutti da domani con l'auto elettrica perché rischiamo che l'auto elettrica la possa comprare solo l'industriale o il manager e l'operaio sarà costretto a vendere la propria casa per andare via con l'auto. Non si fanno le cose per decreto, bisogna organizzare processi. Va bene che dobbiamo arrivare all'uso zero dei fossili ma il problema è come ci si arriva: non per decreto. Poi il decreto lo andrete a spiegare voi all'operaio che sarà costretto a vendere la casa per realizzare l'efficientamento energetico".