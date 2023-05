Stasera Italia, Antonio Tajani svela i piani di Giorgia Meloni: in Usa prima dell'estate

03 maggio 2023 a

a

a

Un viaggio negli Usa. Antonio Tajani svela i piani del governo per rinforzare i rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri ne ha parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 3 maggio su Rete4. Tajani ribadisce che l'obiettivo del nostro Paese è quello di rendere ancora più strette le relazioni transatlantiche.

Questa sera @Antonio_Tajani è ospite a #StaseraItalia: "L'abbiamo detto in campagna elettorale e lo stiamo facendo: puntiamo a consolidare il ruolo dell'Italia sia in Europa che nelle relazioni transatlantiche" pic.twitter.com/riUvDC3XNS — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 3, 2023

"Lo prendiamo anche come un riconoscimento dell'azione svolta dal nuovo governo nelle relazioni con gli Stati Uniti - dichiara Tajani parlando con Barbara Palombelli - Io sarò presto a Washington e lì ci sarà anche una visita del presidente del Consiglio prima dell'estate. Ancora non c'è una data ma si farà tutto prima dell'estate. Questa è la dimostrazione che i rapporti con gli Stati Uniti sono sempre molto solidi. Le nostre stelle polari in politica estera, infatti, sono Europa e Stati Uniti. Noi andiamo avanti in questa direzione, lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo stiamo facendo in maniera concreta con un'azione costante di politica estera che punta a consolidare il ruolo dell'Italia sia in Europa sia nelle relazioni transatlantiche".