Stasera Italia, Simonetta Matone sbugiarda la sinistra sul decreto lavoro

03 maggio 2023 a

a

a

La sinistra va all'attacco sul decreto lavoro. Secondo l'opposizione, le misure appena approvate dal governo Meloni non aiuterebbero a incrementare la qualità e la quantità dell'occupazione. E non garantirebbero una riduzione del livello generale di tassazione. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 3 maggio su Rete4. Ospite in studio anche Simonetta Matone, deputato della Lega, che ha smontato

Simonetta Matone interviene a #StaseraItalia sul Decreto Lavoro 2023 pic.twitter.com/wt6gSwUpX0 — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 3, 2023

Simonetta Matone: "Io sono abituata a studiare, leggetevele le misure previste dal decreto lavoro.. Ci sono sanzioni terribili per i cosiddetti precari. C'è l'obbligo di riportare all'interno dei contratti ciò che la contrattazione collettiva prevede. Io credo che sia un decreto che non affama la gente. Non è vero che non c'è più il reddito di cittadinanza, si chiama in un'altra maniera. Ci sono nuove sigle. Per la prima volta c'è la creazione di questa piattaforma che fa incontrare domanda e offerta di lavoro".