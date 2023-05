Amadeus in questura: "Ascoltato dalla Digos". Cosa è successo

Alice Antico 05 maggio 2023 a

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato il caso Blanco, che per settimane ha fatto discutere l’Italia intera. Parliamo delle settimane seguenti l’evento mediaticamente più intenso per il nostro Paese, quello di Sanremo. Il motivo? Amadeus è stato ascoltato dalla Digos come sull’evento, in quanto persona informata sui fatti. Ma facciamo un passo indietro. Come è ben noto, dopo che Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha messo in atto una rivolta scenografica semi-volontaria, la Procura di Imperia aveva aperto in un’indagine nei confronti di Riccardo, con l’accusa di danneggiamento. Si trattava di danneggiamento verso i fiori sanremesi presenti sul palco, e nei confronti di tutta la scenografia allestita per le esibizioni dei cantanti durante le serate della kermesse canora.

In questi giorni, così, anche il conduttore dell’evento ha dovuto testimoniare a riguardo, ed è stato ascoltato dalla Digos di Milano. A rivelare la notizia in anteprima è stato “Dagospia”, che ha riportato quanto segue: “Nei giorni scorsi alla Digos di Milano è stato avvistato Amadeus. Il conduttore pare sia stato ascoltato proprio sul caso Blanco e il mistero dei fiori. Ovviamente non risulta tra gli indagati ma è stato sentito, in virtù del suo ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, come persona informata sui fatti”.

Nelle ultime ore come se non bastasse il settimanale “Chi” ha pubblicato le prime foto di Amadeus, mentre l’uomo arrivava in questura per essere ascoltato sul caso Blanco. Le immagini naturalmente hanno fatto in breve il giro del web, e l’interesse mediatico è immediatamente ricaduto sul caso.