Italia-Francia, gelo sui migranti. Tajani annulla il viaggio: "Offese inaccettabili"

È di nuovo alta tensione tra Roma e Parigi sull'immigrazione. Il caso esplode dopo le parole del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, che in un’intervista a Rmc. si è scagliato sul governo e su Giorgia Meloni definita "incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta", e accusata di "mentire alla popolazione". Parole che hanno provocato la dura reazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha annunciato l'annullamento della visita in Francia: "Non andrò a Parigi per il previsto incontro con la ministra Catherine Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro Gerald Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni", scrive su Twitteril vicepremier.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, dal canto suo, ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Ho parlato col mio collega Antonio Tajani al telefono. Gli ho detto che la relazione tra Italia e Francia è basata sul reciproco rispetto, tra i nostri due Paesi e tra i loro dirigenti. Spero di poter accoglierlo presto a Parigi", ha twittato dopo l'annuncio del capo della Farnesina.

E così è di nuovo crisi diplomatica tra Italia e Francia. Il 23 ottobre dello scorso anno, a Roma, si incontravano per la prima volta - per un colloquio informale - Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, nella capitale per un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. E già qualche giorno dopo esplodeva la prima crisi diplomatica per il caso Ocean Viking.