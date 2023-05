Berlusconi, i medici lo fermano: pronto l'intervento telefonico alla convention di FI

04 maggio 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi sperava, e lo ha chiesto con grande insistenza ai suoi medici, di uscire tra ieri e oggi dall’ospedale San Raffaele dove è ricoverato da quasi un mese. Ma il leader di Forza Italia dovrà attendere ancora, con la decisione che scombina in parte i piani per la convention azzurra che si terrà tra domani e sabato. “Dopo anche un allargato consulto ai familiari che lo hanno pregato di essere cauto, è arrivato lo stop” la ricostruzione del Corriere della Sera sulle condizioni del Cavaliere. E viene quindi fatta una nuova data per le dimissioni: “da Arcore c’è chi ipotizza che potrebbe farcela anche per sabato mattina, facilitando in quel caso il grande desiderio del leader di FI di intervenire almeno telefonicamente, se non direttamente in video alla convention”.

"Quadro confortante", Berlusconi verso l'uscita dall'ospedale. Tajani: cosa dirà alla convention

A sconsigliare la costruzione di un set per un appuntamento video direttamente dall’ospedale è il rischio di contrarre infezioni durante il periodo di convalescenza. Uno spazio chiuso con tante persone non è ritenuto l’ideale per la salute. Quindi in caso di permanenza in ospedale o di un ritorno ad Arcore appare probabile che da parte di Berlusconi ci sia un intervento telefonico per leggere un discorso al quale sta già lavorando con il deputato Andrea Orsini. “Ho parlato con lui, ci sarà un suo messaggio. Ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo” il punto della situazione di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI. “Non conta tanto quello che dirà, ma il fatto che torni a parlare, che mostri al mondo che ‘c’è e lavora assieme a noi’” quanto filtra dalle persone vicine all’ex premier.