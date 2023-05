Francia e Italia, chi ha ragione sui migranti. Ira Sattanino: "Immaturi"

Giada Oricchio 04 maggio 2023 a

Sulla gestione migranti è di nuovo scontro Italia-Francia. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, in un’intervista radiofonica, ha detto: “La signora Meloni, a capo di un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori sui quali è stata eletta”.

Ira del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha annullato la visita a Parigi: “Pugnalata alle spalle”. Insomma, il rapporto con i “cugini” è molto travagliato come ha sottolineato Lilli Gruber durante “OttoeMezzo”, talk preserale di LA7, giovedì 4 maggio. Più severo il giudizio di Mariolina Sattanino che ha definito “immaturi” i francesi.

Il volto storico della Rai ha spiegato che la Francia non ce l’ha con noi, ma che ha enormi problemi politici di ordine pubblico: “Il ministro Darmanin ha risposto a una domanda relativa a una visita al confine con l’Italia di un esponente del partito di Le Pen. E non ha trovato niente di meglio che usare una frase molto infelice e prendersela con le destre dicendo che sono tutte incapaci e insultando la presidente del Consiglio italiano. Bene ha fatto Tajani a sospendere la visita”.

L’Eliseo ha provato a correre ai ripari, ma per la giornalista non è abbastanza: “Resta il fatto che politici francesi mettono le loro esigenze interne davanti ai buoni rapporti con l’Italia che è una cosa miope e pericolosa”. Per Sattanino, sarebbe opportuno che l’Italia non seguisse questa deriva: “Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere più maturi, più ben educati, diplomatici e capaci. Resta che i flussi migratori sono un problema vero per Meloni”.