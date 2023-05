L'Aria Che Tira, Myrta Merlino e il finale (non) a sorpresa: cosa succede in studio

Giada Oricchio 03 maggio 2023 a

a

a

Colpo di scena a “L’Aria che Tira”. La puntata di mercoledì 3 maggio è stata dedicata alle polemiche per il concerto del Primo maggio (in particolare le critiche del fisico Carlo Rovelli al minsitro della Difesa, Guido Crosetto, nda), al decreto lavoro varato dal governo Meloni e alla senatrice a vita Liliana Segre che ha ricordato l’importanza della festa del 2 giugno e ha confermato “senza falsità” di essere schierata con l’Ucraina contro l’invasore russo.

"Decreti porcata". Tutta la rabbia di Cerno in diretta: Pd rovinato

La conduttrice Myrta Merlino, elegantissima in tailleur beige doppiopetto, ha introdotto Segre evidenziando che la sua presenza era “un regalo speciale” per il suo compleanno (compie 54 anni). Al termine della diretta, la giornalista si è attardata a salutare ospiti e telespettatori: “Abbiamo finito il tempo, ringrazio tutti voi per gli auguri…”, ma non è riuscita a finire la frase. Dalla regia è partito “Happy birthday” a tutto volume, mentre un tecnico omaggiava la padrona di casa con un magnifico mazzo di girasoli e fiori bianchi e rossi. Merlino ha sorriso compiaciuta per il regalo e ha dato la linea al telegiornale.