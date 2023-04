Andrea Augello, è morto il senatore di Fratelli d'Italia

28 aprile 2023 a

a

a

È morto all'età di 62 anni il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello. A dare il triste annuncio è stato dato nell’Aula del Senato il presidente Ignazio La Russa, suo compagno di partito, che ha chiesto un minuto di silenzio. Il parlamentare era malato da tempo come raccontava lui stesso da tempo sui social.

Nato a Novara, il sindacalista era stato eletto in Senato con Fratelli d'Italia dopo una carriera passata nel centrodestra. Parlamentare a Palazzo Madama in quattro legislature, sottosegretario alla Pubblica amministrazione e all’innovazione nel quarto governo Berlusconi, aveva aderito al partito di Giorgia Meloni nel 2018.

Augello era entrato giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. Dopo la svolta di Fiuggi entrò in Alleanza Nazionale e nel 2000 fu nominato assessore al Bilancio del Lazio dal governatore Francesco Storace, di cui divenne il braccio destro. È stato eletto in Senato per quattro volte: nel 2006 con An, nel 2008 e nel 2010 con il Popolo delle Libertà e nel 2022 con Fratelli d’Italia.