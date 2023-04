Tagadà, l'allarme di Sottocorona per il riso: diminuito il potere nutritivo

27 aprile 2023 a

Allarme riso per Paolo Sottocorona. Il climatologo mette in guardia contro le conseguenze della siccità sulle coltivazioni in generale e su quella del riso in particolare. La situazione sta velocemente degenerando e ci sarebbero conseguenze anche sul potere nutritivo dei raccolti. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 27 aprile su La7.

"Il riso risente tantissimo della siccità perché richiede moltissima acqua e se manca l'acqua si riduce la quantità di prodotto - ha detto Sottocorona durante la puntata di Tagadà - Oltretutto ci sono studi che dicono che il cambiamento climatico ha ridotto il potere nutritivo del riso che è un aggravante perché più di metà del mondo campa solo di riso. Quindi se togli anche solo il 5% del potere nutritivo vuol dire che devi produrre il 5% in più di riso per poter sopravvivere. Quell'acqua che viene usata per allagare i campi del riso La produzione italiana è circa metà della produzione europea ed è al nord. E tutti abbiamo visto in che condizioni è il Po e i laghi".