Tagadà, Ghisleri svela le priorità degli italiani: natalità e immigrazione

Cosa temono gli italiani? E di cosa si preoccupano realmente? La direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, rivela quali sono le priorità soprattutto dopo la tragedia di Cutro. E non c'erano dubbi. L'emergenza migranti è al secondo posto. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 19 aprile su La7. Ghisleri rivela, però, che gli italiani vorrebbero sentir parlare anche di cuneo fiscale, modifiche al reddito di cittadinanza e accesso ai servizi.

"Prima del ponte sullo Stretto gli italiani vorrebbero risolvere i problemi legati alla velocità dei collegamenti esistenti - ha detto Ghisleri - Una volta arrivati in Sicilia con il ponte, infatti, poi ci si trova sempre a combattere con la condizione di strade e ferrovie. Adesso per arrivare da Messina a Palermo ci vogliono sei ore. Secondo gli ultimi sondaggi, la questione della natalità è sentita nella misura in cui guarda agli Stati dell'Europa del nord dove le giovani coppie le vediamo in giro con tanti bambini perché sono sostenute dagli accessi ai servizi. Quindi possono procreare pur essendo molto giovani e questo fa evolvere i Paesi. Quanto al tema dell'immigrazione, era al di sotto dei primi dieci posti tra le priorità degli italiani. Dopo i fatti di Cutro, invece, si trova al secondo posto. Questo perché l'attenzione è stata importante, gli sbarchi sono più numerosi rispetto allo scorso anno, E poi perché è uno dei temi di cui si parla tanto. Ma gli italiani vorrebbero sentir parlare di cuneo fiscale o di agevolazioni presso determinati accessi o delle modificazioni al reddito di cittadinanza".