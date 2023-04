Mes, “ratifica cruciale”. L'Ue in pressing sull'Italia sul trattato

26 aprile 2023 a

Il Mes continua a creare scintille tra l’Italia e Bruxelles. È «lecito aspettarsi» che nella riunione dell’Eurogruppo di dopodomani «verrà sollevato» il punto della ratifica della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità da parte dell’Italia, perché «ora più che mai è cruciale assicurare potenza di fuoco alle nostre istituzioni». A dirlo pubblicamente è stato un alto funzionario Ue, in vista della riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro che si terrà nei pressi di Stoccolma. La riforma dovrebbe fare del Mes il garante di ultima istanza del Fondo di Risoluzione Unico, «raddoppiandone la potenza di fuoco», ricorda il funzionario.

Monti spinge per la ratifica immediata del Mes e tira una stoccata a Meloni

«Non vedremo uno scontro» ma quella sulle intenzioni del governo «è una domanda che porremo al ministro italiano», Giancarlo Giorgetti, perché «ora più che mai è necessaria la potenza di fuoco delle nostre istituzioni ed è bene ricordare che il cuore della riforma del Mes è mettere a disposizione un backstop», o rete di salvataggio, «al Single Resolution Fund che di fatto ne raddoppierebbe la potenza di fuoco». Ha ribadito ancora l’alto funzionario europeo. «Finché non avremo un nuovo trattato approvato, il Single Resolution Fund sarà per conto proprio. La mancata ratifica da parte dell’Italia - l’allarme arrivato da Bruxelles - sta sostanzialmente facendo attendere ogni tipo di discussione in parallelo. È impossibile discutere altre misure per rafforzare il nostro quadro se non abbiamo ancora completato il precedenti accordo. La mancata ratifica sta avendo un effetto dissuasivo nei confronti delle altre discussioni».