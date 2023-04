Di Maio? "Anche lei non ha mai lavorato", Parenzo fa infuriare Gasparri

24 aprile 2023 a

a

a

Portano la firma di Maurizio Gasparri le critiche più feroci sull'indicazione da parte dell'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza di Luigi Di Maio come inviato speciale per il Golfo Persico. Una scelta presa in totale autonomia dal governo italiano e che il senatore azzurro contesta duramente anche nel corso de L'aria che tira, il programma condotto lunedì 24 aprile da Myrta Merlino su La7.

Di Maio nel Golfo, Tajani gela Borrell: "Non è il nostro candidato"

La conduttrice ricorda l'ultima durissima nota di Gasparri sull'ex ministro degli Esteri M5s, spazzato via insieme al suo partitino Impegno civico alle ultime elezioni ma rientrato dalla finestra di Bruxelles. "Seminatore di odio", "poltronaro voltagabbana", "ignaro della storia, della geografia, del congiuntivo, incapace di distinguere un Paese dall’altro", "convinto che si parli di una pizzeria su qualche Golfo italiano": il comunicato dell'azzurro è un crescendo di attacchi.

#iltempodioshø

La cosa non piace al giornalista David Parenzo, anche lui ospite di Merlino, che si mette alla prova in un esercizio retorico che fa infuriare Gasparri: "In effetti lei e Di Maio avete dei percorsi simili" afferma il coconduttore de La Zanzara. "Siete politici di professione, entrambi non avete mai lavorato e non c'è niente di male in questo...", afferma Parenzo. Il parallelismo viene troncato sul nascere dal senatore di Forza Italia: "Io con Di Maio non ho niente a che fare", tuona Gasparri.