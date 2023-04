Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi: "Lei non fa altro che spendere"

24 aprile 2023 a

Aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. L'avventura saudita, seppur compensata da un ingaggio monstre, rischia di mandare in pezzi la coppia. Nelle ultime foto postate sui social i due sembrano andare d'amore e d'accordo ma la realtà sarebbe un'altra, come è stato sostenuto in una trasmissione tv portoghese, Noite das Estrelas, in onda su CMTV,

Il programma di gossip ha ospitato lo psicologo Quintino Aries secondo cui il campione portoghese ne avrebbe abbastanza della compagna e dei suoi atteggiamenti definiti troppo "espansivi". A mandare in crisi l'unione un insieme di fattori, dovuti anche al trasferimento a Riad, in Arabia Saudita, dove Cr7 è andato a giocare coperto di milioni dalla squadra dell'Al-Nassr. "Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente - spiega Daniel Nascimento, conduttore del programma di gossip - Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace", ha commentato.

A rendere più complicato il soggiorno saudita, la polemica seguita al gesto osceno di Cr7 dopo la sconfitta dell’Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori pro-Messi dei tifosi locali toccandosi i genitali. Un gesto che è stato definito osceno da Nouf bin Ahmed, avvocato e professoressa all’Università di Ginevra, che ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando quello di Cr7 un "reato". In teoria Ronaldo rischia l'espulsione dall'Arabia Saudita.