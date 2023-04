Stasera Italia, Palombelli fulmina Liguori: “Vignetta? Arianna Meloni non ha incarichi”

21 aprile 2023 a

Non si fermano le polemiche sulla vignetta de Il Fatto Quotidiano sulla sorella di Giorgia Meloni, realizzata per colpire in particolare il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. L’argomento è affrontato dallo studio di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4, nel corso dell’edizione del 21 aprile, come sempre condotta da Barbara Palombelli. Chi non ci vede nulla di male nell’immagine apparsa sul giornale diretto da Marco Travaglio è Paolo Liguori, direttore di Tgcom, che minimizza il caso: “Abbiamo visto tante di quelle vignette… Non è il caso di fare questo scandalo. E dico di più, una cosa sgradevole nella vignetta per me c’è ed è la figura di quell’uomo di colore. Averlo rappresentato con la figura di un uomo di colore mi fa pensare che il vignettista ha qualcosa che non va bene. Non è un fatto politico”. Non è sulla stessa lunghezza d’onda la padrona di casa: “Arianna Meloni - interviene Palombelli - non ha incarichi pubblici, è la sorella del presidente del Consiglio”.