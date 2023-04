Un tesoro di 200 milioni di euro nelle casse dei Doris

Andrea Giacobino 19 aprile 2023 a

Le due casseforti di Annalisa e Massimo Doris, figli del defunto Ennio e di Lina Tombolato, valgono complessivamente quasi 200 milioni di euro di attivo e un patrimonio netto di oltre 120 milioni. Lo si scopre dai numeri dei bilanci chiusi allo scorso settembre della Fiveflowers di Annalisa e della Snow Peak del fratello, amministratore delegato di Banca Mediolanum, di cui in entrambe è amministratore unico Maurizio Carfagna, banchiere di lungo corso e vicino ai Doris tanto da sedere per loro conto nel consiglio d’amministrazione di Mediobanca.

Nel dettaglio la Fiveflowers ha un attivo di 82,6 milioni rappresentato da immobilizzazioni finanziarie per 67,2 milioni di cui la principale è il 2% di Banca Mediolanum, cui si aggiunge liquidità per 15 milioni mentre il patrimonio netto è di 57 milioni. Massimo Doris con Snow Peak ha una quota analoga nella banca da lui guidata (di cui poi detiene lo 0,01% a titolo diretto) con un attivo di 107 milioni dove le immobilizzazioni pesano per 102,4 milioni e un patrimonio netto di 65 milioni. I due bilanci si sono chiusi con un utile, rispettivamente, di 20,3 e di 19,2 milioni interamente dovuto alla cedola incassata dalla partecipazione in Banca Mediolanum.