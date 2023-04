Clemente Del Vecchio, patrimonio Luxottica: a 18 anni è il miliardario più giovane del mondo

19 aprile 2023 a

a

a

Non ha ancora compiuto 19 anni ed è miliardario, esattamente è il miliardario più giovane del mondo. Clemente, figlio di Leonardo Del Vecchio, è in testa alla classifica stilata dalla rivista "Forbes": un fatto inusuale fra i miliardari, secondo la rivista americana, perché l’età media dei miliardari è 65 anni.

Dopo la morte del padre il "quasi" 19enne (compierà gli anni a maggio) ha ereditato una quota della holding Delfin, cassaforte della famiglia del marchio Luxottica, e questo è bastato per farlo schizzare al vertice della classifica dei giovani più ricchi del pianeta.

Clemente era appena diventato maggiorenne quando è morto il padre, il 27 giugno dello scorso anno. Il capitale in suo possesso varrebbe circa 3,5 miliardi di dollari, una cifra record. Ricchissima per nascita è anche la 19enne Kim Jung-youn (altrettanto ricca è la sorella di 21), figlia di Kim Jung-ju il defunto titolare della società giapponese e coreana di giochi online, Nexon.

Clemente Del Vecchio non è figlio unico, i fratelli del miliardario sono cinque. Clemente con Luca condivide sia la madre, Sabina Grossi, sia il padre. Ma Sabina Grossi (ex manager Luxottica) non è mai stata moglie di Del Vecchio, che invece ne ha avute due. La prima, Luciana Nervo, ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola. Con la seconda, Nicoletta Zampillo (sposata due volte, nel 1997 e nel 2010 dopo il divorzio del 2000), ha avuto un figlio: Leonardo Maria. Di Clemente, vita privatissima, si sa ben poco se non che l'enorme ricchezza deriva dalla ripartizione, stabilita dal padre, della società cassaforte di famiglia, la Delfin.