Non è L'Arena, Mentana sbotta con Giletti: "Sono fatti miei"

Giada Oricchio 27 marzo 2023 a

a

a

Siparietto rosa tra Massimo Giletti e Enrico Mentana: il conduttore del talk di La7 “Non è l’Arena” stuzzica, il direttore del Tg La7 allude. Nella puntata di domenica 26 marzo, Giletti ha intervistato Mentana sulla guerra in Ucraina, sulla gestione migranti, sul governo Meloni e sul Pd targato Elly Schlein. Alla fine del faccia a faccia, il conduttore ha serrato gli occhi e con mimica facciale birbante ha stuzzicato il collega sulla vita privata mostrando la fotografia in cui conduceva il tg con i cani sotto la scrivania. “Ti voglio far vedere uno scatto… sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?” ha detto Giletti trattenendo a fatica una risata. Chiaro il collegamento con il programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana da 10 anni.

Il direttore non si è fatto cogliere di sorpresa, anzi ha messo all’angolo l’amico: “Come una grande azzurra che scende dalle nevi...”, “Una valanga… ma quella non è una belva...” ha replicato Giletti con un sorriso imbarazzato a causa del sottinteso malizioso e mirato di Enrico Mentana alla campionessa di sci Sofia Goggia. Una sorta di conferma indiretta alle indiscrezioni molto insistenti su una storia d’amore tra l'atleta e il giornalista torinese.

Lo sketch tra i due giornalisti è andato avanti in punta di fioretto: “Non è una belva? Beh quando aggredisce la pista…” ha ironizzato Mentana e Giletti sempre più in difficoltà e paonazzo in volto: “Non cambiare target… va beh… che bestia è…. Che belva è Francesca Fagnani?”, “Sono assolutamente fatti miei. Posso dirlo ufficialmente e sei la prima persona a cui lo dico: sono fatti miei” ha chiosato il direttore costringendo Giletti a gettare la spugna. Capitolazione completa.