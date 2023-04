Il cantante mascherato, scoperta Valeria Marini e scoppia l'emergenza sotto al costume

Valentina Bertoli 16 aprile 2023 a

a

a

“Giù la maschera! Giù la maschera!” urla il pubblico della competizione canora più chiacchierata di Rai 1. A “Il cantante mascherato”, proprio quando l’identità nascosta sotto allo Scoiattolo Nero sta per essere svelata, qualcosa non funziona. Attimi di panico e solo un maestoso tendone bianco in scena. Il concorrente segreto è in difficoltà. La conduttrice, Milly Carlucci, non sa come abbattere il muro di netto imbarazzo. Che succede in studio? Poi lo stupore: spunta Valeria Marini, con tanto di tutina sexy e balletto a luci rosse. Boato degli spettatori.

Sebbene “Il cantante mascherato”, il programma del sabato sera offerto dalla prima rete del servizio televisivo, sia stato aspramente e ripetutamente criticato, il gioco di ipotesi e supposizioni procede senza sosta. Ieri sera, sabato 15 aprile, è stato tempo di semifinale. Colpi di scena ed ospiti pronti a duettare con i concorrenti rimasti in gara hanno condito il game show capitanato da Milly Carlucci con un po’ di pepe. Come i competenti investigatori sanno fare, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si sono impegnati a cogliere aspetti utili dagli indizi forniti dalla produzione ed a ricostruire, quindi, identikit con precisione.

Dopo lo spareggio tra la Stella e lo Scoiattolo Nero, la prima maschera ha avuto la meglio, aggiudicandosi così un posto per l’ultimo atteso appuntamento. Destino segnato, invece, per il tanto chiacchierato animale del bosco. Nel momento in cui lo staff della trasmissione prepara lo studio per lo svelamento del vip che si cela sotto al “pelo” dello Scoiattolo Nero, qualcosa va in tilt. A riempire la scena viene calato un enorme tendone bianco. Il silenzio fa destare anche i più distratti. Gli utenti, sui social, si scatenano: “Il cantante mascherato va in autogestione perché Milly è andata a informarsi su come sta la persona dentro allo scoiattolo. E noi muti davanti a un tendone bianco”. La sensazione di disagio esternata dalla padrona di casa è tangibile. Attimi di confusione totale e palcoscenico vuoto. Dunque, finalmente, il momento della verità. Appare una donna, con body nero aderente e gambe in bella mostra. La concorrente si toglie la maschera: è Valeria Marini. Il web non perdona: “Ci ha fatto perdere un quarto d’ora per trucco e parrucco”. Qualcuno va sul pesante: “Tre ore per uscire dalla maschera perché non aveva il coraggio di presentarsi al pubblico struccata”. In ogni caso, la coreografia hot della showgirl riceve il plauso dei presenti.