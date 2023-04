Dritto e rovescio, Vittorio Feltri senza freni su Elly Schlein: "Mi sta sulle b..."

13 aprile 2023 a

a

a

Vittorio Feltri non è "quasi mai d'accordo con quello che dice Matteo Renzi, ma mi sta simpatico". E la leader del Pd Elly Schlein? "Non so se si può dire, ma mi sta sulle ba..." afferma il direttore editoriale di Libero intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4. Feltri come di consueto affronta i vari temi dell'attualità. Ad esempio l'ordinanza della provincia autonoma di Trento per l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi. "Io sono dalla parte dell'orsa. Gli Orsi non sono dei gattoni, se li fai inca***re reagiscono. Se pensano che vuoi fare male alla prole si inca***no" afferma il giornalista. Del Debbio in seguito ha espresso parole di vicinanza ai familiari di Papi: "Un abbraccio alla famiglia", a cui si è associato Feltri.

“O fa così o perderà”. Prodi già brutalizza Schlein e vuole fare il burattinaio

SI è parlato anche di Silvio Berlusconi, ricoverato da più di una settimana al San Raffaele di Milano. Feltri aveva scritto: "Prego per il miglior italiano che c'è". E non lo rinnega, tutt'altro: "Berlusconi non è nato in una famiglia di ricconi come gli Agnelli, si è laureato bene e ha sempre lavorato con successo nell'edilizia". Feltri elenca le tappe dell'ascesa del Cavaliere. La televisione, la banca... "Tutte cosa significative che ti portano ad ammirarlo. Poi ha anche vinto tutto con il Milan... Quest'uomo va ammirato". Dopo Tangentopoli fonda Forza Italia e vince le elezioni: "Come fanno a dire che è uno stupido? È un fenomeno. E poi mi ha fatto diventare ricco e di questo lo ringrazio..." è la battuta finale.