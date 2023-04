Calenda, la battuta di Davide Vecchi: "Lavora 25 ore al giorno? A Renzi ne bastano due"

12 aprile 2023 a

"Carlo Calenda dice di lavorare 25 ore al giorno. A Matteo Renzi ne basterebbero due per fare le stesse cose". La stoccata del direttore de Il Tempo Davide Vecchi arriva nel corso della puntata di mercoledì 12 aprile di Coffee break, il programma condotto da Andrea Pancani su La7. Si parla naturalmente del futuro del Terzo polo al bivio tra il partito unico su cui accelera il leader di Azione e una possibile separazione tra i due leader. Renzi, sottolinea Vecchi, si conferma "un fuoriclasse assoluto" della politica. "Calenda l'ha creato lui, non dimentichiamolo", afferma il giornalista che ricorda come l'operazione del Terzo polo sia stata l'ennesimo "capolavoro politico" di Renzi. "Senza di lui Calenda non ha appeal, dice che lavora 25 ore al giorno. A Renzi probabilmente ne basterebbero due per fare le medesimee cose", è la battuta del direttore.

Intanto continua il pressing di Calenda su Renzi: "Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere", ha affermato il leader di Azione in un’intervista al Corriere della Sera.