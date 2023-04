Giuseppe Brindisi ricorda gli esordi della carriera: devo tutto a Zeman

Francesco Fredella 11 aprile 2023 a

"Devo tutto a Zeman, grazie a lui il mio esordio in tv": Giuseppe Brindisi, giornalista e anchorman di Rete4, svela un aneddoto legato al suo passato. "Ero giovanissimo, seguivo il Foggia dei miracoli di Zeman e, grazie al calcio, ho esordito in tv", dice in radiovisione su RTL 102.5. Un salto indietro nel tempo. Un salto lunghissimo molti anni che lo riporta agli esordi, quando era un giornalista alle prime armi. Sognava l'arrivo in tv (nelle grandi Reti) e in quegli anni, Novanta, il Foggia dei miracoli di Zeman faceva sognare i tifosi. Da una parte il grande calcio giocato con Signori, Baiano, Rambaudi, dall'altra il sogno di un ragazzo barese che sognava di fare il giornalista.

Oggi Giuseppe Brindisi ha coronato un sogno. "Ho iniziato con la radio e non smetterò mai di amarla", racconta a RTL 102.5 News. Brindisi conduce Zona Bianca, su Rete4, che ha festeggiato 100 puntate di fila alcuni mesi fa. "Siamo partiti con questo programma in un periodo difficile, quello segnato dalla pandemia. Siamo spesso andati controcorrente con le nostre inchieste", dice il conduttore che un anno fa fece un vero e proprio scoop intervistando Sergej Viktorovič Lavrov (Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa).