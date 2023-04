Stefania Pezzopane e Simone Coccia: fine della storia d'amore tanto chiacchierata

Francesco Fredella 07 aprile 2023 a

Storia d'amore finita. Adesso, Stefania Pezzopane e Simone Coccia si sono lasciati. Tempo fa, durante Domenica Live con Barbara d'Urso, hanno raccontato la loro storia. Ora è direttamente la Pezzopane, in un lungo post sui social, a raccontare tutti i dettagli. “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi", scrive l'ex deputata del Pd.

"Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali”.

La loro differenza d'età, purtroppo, ha dato ai leoni da tastiera pronti la possibilità di entrare a gambe tesa in quella storia d'amore. Ma l'amore, si sa, non ha (e non deve avere) limiti di alcun tipo. Soprattutto legati all'età.

“Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro. Devo ammettere che abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. – ha continuato Stefania – E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi", conclude la Pezzopane.