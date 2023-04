Ambientalisti, Sgarbi tuona contro Schlein: "Una setta". Lezione a tutto il Pd

Giada Oricchio 06 aprile 2023 a

Prima la vernice rossa contro Palazzo Vecchio a Firenze, poi quella nera dentro e fuori la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma. Con questi gesti estremi, un gruppo di ecologisti prova a richiamare l’attenzione sul riscaldamento globale e le politiche ambientali. La vernice è lavabile, ma il danno ai monumenti e al patrimonio artistico resta. La neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, pur condannando l’imbrattamento, ha invitato ad ascoltarli. Se ne parla a “Quarta Repubblica”, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro.

Il sottosegretario al ministero della Cultura nonché critico d’arte, Vittorio Sgarbi, si è scagliato contro gli ecologisti: “È quasi una setta, che agisce sulla base di un ordine che viene dall’alto! Hanno un disturbo mentale che li porta a eseguire ordini scellerati senza ragione” e contro Schlein: “Sono riusciti a suggestionare persino lei. Portano avanti idee che non hanno alcun fondamento e sono legate a questo fanatismo religioso. Schlein è una brava ragazza, ma in questo caso ha detto una solenne fesseria, una cosa senza senso”.

Sgarbi non ha negato i problemi climatici, ma è convito che vadano affrontati secondo schemi democratici e ascoltando gli scienziati, non dando adito a questi quattro che inventano un pericolo dove non c’è: “L’idea che noi dobbiamo discutere con loro è una follia. La Barcaccia di Bernini è una specie di essere vivente. Non si tratta con chi ti sfregia”.