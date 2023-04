Vittorio Sgarbi, niente immunità: sarà processato per gli insulti a Carfagna

04 aprile 2023 a

La Giunta delle Autorizzazioni della Camera con voto unanime ha giudicato "sindacabile" Vittorio Sgarbi per le ingiurie rivolte la scorsa legislatura nei confronti di Mara Carfagna nel ruolo di vicepresidente della Camera, tre anni fa. Il sottosegretario alla Cultura circa dieci giorni fa si era difeso in Giunta che tuttavia ha approvato all'unanimità la relazione della dem Antonella Forattini e ha deciso che non ci sarà l'immunità. Sgarbi ora verrà processato dal giudice civile del Tribunale di Roma, Roberta Nocella.

Come risulta dai resoconti parlamentari, il critico d'arte e parlamentare si era rivolto a Carfagna con termini durissimi: "Abbiamo visto l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente della Camera che con aria da maestrina o da preside mi ha detto di mettere la mascherina. Ma chi c... sei ? Nel suo ordine, basato sulla sua assoluta ignoranza, sembrerebbe che da parte mia ci fosse stato un gesto polemico. Io la mascherina ce l'avevo, la tenevo legata agli occhiali, un poco lasca. Nessuno ha detto che devo indossare la mascherina alle orecchie, ignorante. Spero di non vederla più e di non salutarla. Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male. Serve solo il distanziamento sociale. Capra!", è uno dei passaggi incriminati insieme a epiteti più volgari.