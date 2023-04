Stasera Italia, Federico Rampini smaschera Trump: felice del processo

04 aprile 2023 a

Donald Trump è in arresto. Il tycoon è entrato nel tribunale di Manhattan per rispondere ai capi d'imputazione legati alla vicenda della pornostar Stormy Daniels. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda il 4 aprile su Rete4. In collegamento c'era Federico Rampini che ha sottolineato come Trump sia il primo a gioire per tutto quello che gli sta succedendo. Il suo primo obiettivo, infatti, è acquisire visibilità.

Con @FedericoRampini commentiamo l'arresto di Donald Trump#StaseraItalia pic.twitter.com/G85JEiGldm — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 4, 2023

"Trump in realtà è felice di tutto quello che gli sta accadendo - ha dichiarato Federico Rampini durante "Stasera Italia" - Trump gongola per tutta questa visibilità. Solo ieri vedere il viaggio del suo aereo privato dalla Florida a New York ha avuto più copertura di tutte le volte in cui ha viaggiato a bordo dell'Air Force One. E' tornato al centro del palcoscenico con i riflettori puntati addosso ed è esattamente questo il luogo in cui vuole stare: al centro dell'attenzione. Pensa che recitare la parte del martire, della vittima di una persecuzione giudiziaria rilancerà la sue fortune e gli consentirà di strappare la nomination repubblicana".