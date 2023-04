Stasera Italia, Simonetta Matone chiede aiuto all'Onu: sui migranti deve intervenire

03 aprile 2023 a

I flussi di migranti che arrivano sulle coste italiane sono un nodo da risolvere per la politica italiana. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Stasera Italia in onda il 3 aprile su Rete4. Ospite in studio il deputato della Lega Simonetta Matone che ha sottolineato la necessità di affrontare il problema a livello comunitario e mondiale. Per questo Simonetta Matone ha anticipato i prossimi passi che farà il governo Meloni: tra questi anche la richiesta d'aiuto all'Onu.

Migranti: il piano del Governo



Ne parliamo a #StaseraItalia con Simonetta Matone: "Importante il coinvolgimento dei paesi europei e dell'ONU" pic.twitter.com/alw0kFwH6Y — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 3, 2023

"E' importante il coinvolgimento dei Paesi europei e, per la prima volta, viene richiesto anche il coinvolgimento dell'Onu che è una vera e propria novità - ha detto Simonetta Matone nel corso di Stasera Italia - Poi, all'ordine del giorno, c'è anche il sostegno ai Paesi del nord Africa, i rimpatri volontari assistiti con progetti di lavoro da sviluppare in loco, sostegno alle famiglie, accordi con la Craozia e la Slovenia per ridurre gli ingressi dalla rotta balcanica, sviluppo degli interventi dell'intelligence perché c'è anche un problema di sicurezza nazionale e internazionale, partendo dal presupposto che la lotta all'immigrazione clandestina non può essere un problema solo ed esclusivamente italiano".