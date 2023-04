Assurdo attacco di Lucarelli a Lollobrigida: “Giovani nei campi? Tu laureato dal divano di casa”

04 aprile 2023 a

Si scatena la polemica a distanza tra Selvaggia Lucarelli e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’esponente del governo Meloni, durante la 55esima edizione di Vinitaly, aveva invitato “chi ha reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura”. Una frase che è stata colta come spunto dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano per attaccarlo sul suo curriculum: “Ma quindi Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureato dal divano di casa all'università telematica Cusano”.

Lucarelli ha quindi dileggiato il ministro per una laurea telematica (pubblicando lo screenshot del curriculum), prendendosi però una valanga di rimproveri sui social. Questi alcuni dei numerosi commenti apparsi, che smontano del tutto il messaggio su Twitter della giurata di Ballando con le Stelle: “Io sono uno studente della Cusano e garantisco impegno e professionalità da parte dell’ateneo ma capisco anche i luoghi comuni itagliani che se non sei laureato alla Sapienza vali 0. Ogni tanto un po’ di rispetto ci vorrebbe”, “Embé? È consentito farlo, quindi non trovo nulla di strano. Mio figlio è costretto a seguire le lezioni da casa (non ti sto a spiegare il motivo) ha media 29. Problemi?”, “Però sminuire l’università telematica non è cosa buona, durante la pandemia sono state molto utili”, “La laurea si ottiene studiando sui libri.. puoi farlo sul divano, sulla sedia o sdraiato su un prato.. l'importante è arrivare alla fine a sapere le cose che si son studiate..”, “Sminuire le università online non mi sembra il giusto approccio... Molte non hanno nulla da invidiare a polverosi istituti tradizionali, e soprattutto vanno incontro a chi non ha la possibilità di farsi mantenere 5 anni dai genitori per studiare”. Un vero e proprio autogol.