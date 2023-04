Selvaggia Lucarelli provoca Lazza: "Fenomeno". La replica folgorante del rapper

Valentina Bertoli 01 aprile 2023 a

Selvaggia Lucarelli, sarcastica più che mai, mette il dito nella piaga. A far scoppiare un vero e proprio caso è stato il rapper Lazza. Il 28enne ha cinguettato su Twitter: “Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”. L’affermazione dai toni superbi ha scatenato un polverone. Nel gioco di accuse e rimproveri si è inserita Lucarelli che, a mo’ di sberleffo, ha ripubblicato l’uscita di cattivo gusto del cantante e ha commentato: “Lazza, il fenomeno”.

Tra Lazza, il rapper arrivato secondo al Festival di Sanremo, e Selvaggia Lucarelli, la giornalista dall’attitudine irriverente, è scontro aperto sui social. Ad infastidire l’opinionista, sempre pronta a tuffarsi nelle polemiche, è stato un tweet del cantante. Lazza, sempre schietto e sincero con i follower, ha scritto: “Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”. Subito il 28enne ha ricevuto una raffica di insulti e di risposte piccate. Le reazioni dei fan, delusi dalla battuta fuori luogo, sono state poco contenute. Molti utenti, indignati, hanno replicato in maniera durissima: “... o che tra qualche anno lavorerai in quel bar”, “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando”.

Tra i commenti dei detrattori, spicca la risposta di Selvaggia Lucarelli. La giurata più spietata di “Ballando con le stelle” non ci sta e, ripubblicando il tweet del rapper, aggiunge: “Lazza, il fenomeno”. L’artista non si è trattenuto e, con ironia sottile, ha digitato parole nette: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”. Effettivamente sembra proprio che la giornalista non lo abbia mai citato nei suoi pezzi, nonostante il successo del ragazzo in Riviera.