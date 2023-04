Stasera Italia, Oscar Farinetti lancia l'allarme occupazione: non troviamo personale

03 aprile 2023 a

a

a

Emergenza immigrazione. Ma anche emergenza personale. Gli imprenditori italiani lanciano l'allarme sulla capacità di trovare la forza lavoro di cui hanno bisogno. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda il 3 aprile su Rete4. In collegamento c'era Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly, che ha lanciato l'allarme occupazione.

L'Italia cerca personale, servono 500mila persone per il settore dell'agricoltura@FarinettiOscar a #StaseraItalia: "Eticamente dovremmo aprire le braccia e accettare le persone che arrivano perchè è scritto nella Costituzione" pic.twitter.com/E7zifZi3h3 — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 3, 2023

"Facciamo fatica a trovare personale, non si trova, non c'è più - ha detto Farinetti nel corso del collegamento con Palombelli - E' un problema grosso. Ci sono rami dell'agricoltura italiana retti completamente da lavoratori immigrati, come per esempio l'addomesticazione. Anche noi qui nelle Langhe lo facciamo per il vino. Oltretutto noi abbiamo immigrati bravissimi che hanno imparato il mestiere e sono diventati più bravi di noi: sanno potare con un'arte straordinaria. Bisognerebbe cercare di risolvere questa situazione. Intanto eticamente bisogna aprire le braccia e accettare le persone che arrivano dal resto del mondo perché ce l'abbiamo scritto nella Costituzione che siamo obbligati ad accogliere le persone che fuggono dai luoghi dove c'è pace, povertà e guerra. Dall'altra parte attraverso corsi di formazione bisogna educarli a lavorare in Italia".