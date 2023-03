Stasera Italia, Molinari stronca le critiche sul Pnrr: “Il governo sta facendo di tutto”

29 marzo 2023 a

a

a

Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, è ospite della puntata del 29 marzo di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e approfondisce i temi legati al Pnrr e i ritardi che possono compromettere l’arrivo della terza tranche di fondi dall’Europa: “Ci sono aspetti tecnico-burocratici su cui bisogna far chiarezza. Il governo sta facendo, dal punto di vista strutturale, quello che deve fare per rispettare le scadenze e due provvedimenti importanti sono stati approvati. Uno è il nuovo codice degli appalti, che ha l’obiettivo di snellire le procedure e velocizzare i cantieri e gli appalti delle opere pubbliche, con procedure molto semplificate e dando fiducia ai sindaci e alle imprese. L’altro è il decreto Pnrr, a cui ne seguirà un altro, che facilita e sburocratizza i procedimenti amministrativi, inizia a stabilizzare 500 lavoratori a tempo indeterminato che stanno lavorando il Pnrr e ci saranno nuove assunzioni. Il grande problema che abbiamo per la messa a terra del Pnrr è che manca personale nelle amministrazioni locali per realizzare il Pnrr dopo anni di austerità”.

“Non è colpa nostra”. Ritardi sulla terza tranche del Pnrr, la colpa è del governo Draghi

Sul tema, nel corso della trasmissione, interviene anche l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi: “I ritardi sul Pnrr erano già ben visibili durante il governo Draghi. Sembrerà una bestemmia, in molti auspicano il ritorno di Draghi, ma già mesi fa c’erano enormi ritardi. I primi successi portati avanti da Draghi erano su buone intenzioni, tutte cose da fare. Siamo sempre punto e a capo”.