Papa Francesco, medici pronti a dimetterlo: la reazione alle cure e la soffiata sulla Pasqua

Buone notizie per le condizioni di salute di Papa Francesco. Nel pomeriggio il Pontefice Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato, ha ricevuto l’eucarestia. Successivamente si è recato in visita al reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile e battezzato il piccolo Miguel Angel. In questa occasione, rivolgendosi al personale sanitario presente, ha dedicato un pensiero a tutti coloro che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce di quanti, quotidianamente, sono chiamato a testimoniare la croce di Cristo e ha espresso gratitudine per la loro abnegazione e il loro spirito di servizio. Al termine della visita è rientrato in reparto.

L’equipe medica che sta seguendo Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di domani. Il Santo Padre, dopo due giorni di ricovero, scalpita per tornare al lavoro. Avendo risposto bene alle cure per la bronchite infettiva che lo ha colpito nei giorni scorsi presenzierà anche alle celebrazioni pasquali, affiancato da un cardinale. «È prevista la presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore», ha assicurato il Vaticano. Confermate anche le udienze private in Vaticano di lunedì. Ad aspettarlo, domani, le suore di Santa Marta, dove il Pontefice vive e mercoledì si è sentito male tanto da richiedere il ricovero in ospedale.