Gianni Minà morto, lo sfogo di Milly Carlucci: "Perché sono stata zitta"

“Vi spiego perché non ho parlato”. Così Milly Carlucci rompe il silenzio su Gianni Minà, il grande giornalista italiano scomparso all’età di 84 anni il 27 marzo scorso. Sono stati tantissimi i volti noti della politica, dello spettacolo, dello sport e dell’editoria che hanno ricordato pubblicamente Minà, all’appello mancava Carlucci nonostante avesse collaborato a lungo con il famoso documentarista e autore appassionato di America Latina (era amico personale dello scrittore Gabriel Garcia Marquez).

Il volto di punta di Rai1 ha postato un video sul suo account Instagram spiegando la ritrosia a fare condoglianze pubbliche: “Ho saputo della scomparsa di Gianni e da subito mi hanno chiesto una testimonianza in televisione della nostra amicizia e del nostro rapporto lavorativo. Ho detto di no a tutti non per mancanza di sensibilità verso Gianni o la moglie Loredana, cui mi lega un affetto enorme, ma proprio perché non me la sento”.

Nessuna indifferenza o insensibilità, solo il rispetto per un grande dolore privato come spiega Milly Carlucci: “E’ una cosa molto personale e profonda e deve rimanere nei messaggi che mi scambio con Loredana, le figlie e la loro famiglia. E’ un ricordo personale”.

Tuttavia, la conduttrice ha colto l’occasione per disegnare un bel ritratto di Gianni Minà giornalista e grande intervistatore (celebre la chiacchierata di 16 ore con Fidel Castro, nda): “Mi ha insegnato tantissimo, ho avuto la fortuna di essere scelta da lui e Minoli per Blitz, il Sistemone, uno dei programmi più belli della Rai con ospiti stratosferici. Mi ha insegnato a fare il giornalismo di attacco, la passione e il contatto umano. Era capace di fare la valigia e partire per New York pur di convincere un ospite a venire in trasmissione”. E infine: “Gianni era sempre in prima linea e in prima persona, con grande semplicità, umiltà e umanità - ha detto Carlucci -. Glielo hanno sempre riconosciuto tutti ed è sempre stato un numero uno. Lascia un vuoto enorme”.