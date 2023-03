Tagadà, l'attacco di Giovanni Donzelli: le Ong non rispettano la legge

27 marzo 2023 a

Il flusso di migranti non sembra arrestarsi sulle coste italiane. E, con l'avvicinarsi della bella stagione, la situazione non potrà che peggiorare ulteriormente. All'ordine del giorno c'è sempre il tentativo di affrontare e arginare un problema epocale. Cercando di riequilibrare la dislocazione dei migranti nei diversi Paesi d'Europa. Durante la puntata di Tagadà in onda il 27 marzo, sul tema è stato intervistato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, che critica l'operato delle navi delle Organizzazioni non governative che prestano i primi soccorsi ai migranti.

"Finché continuano a fare braccio di ferro con lo Stato italiano penso che sia l'atteggiamento sbagliato - dichiara Donzelli ai microfoni di Tagadà - Vediamo continuamente il tentativo di non rispettare regole e leggi e di continuare a fare propaganda politica su questa vicenda. Dietro non vedo vedo l'interesse a voler collaborare e a voler salvare i migranti. Ci vedo solo un interesse politico. Secondo le norme del diritto internazionale, quando una persona viene salvata ovviamente si fa carico lo Stato in cui questa persona viene salvata. Se viene salvata su una nave che batte bandiera danese vanno in Danimarca".