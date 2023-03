Migranti, Donzelli da Vespa: “Dal Pd sciacallaggio e propaganda per i sondaggi”

21 marzo 2023 a

Giovanni Donzelli e Stefano Bonaccini sono gli ospiti della puntata del 21 marzo di Cinque minuti, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai1. Il deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia attacca la sinistra nel suo intervento incentrato su Cutro e la situazione dei migranti: “Ben venga la richiesta di accesso agli atti delle opposizioni, dimostreremo che abbiamo detto la verità. Vorremmo vi fosse l’unanimità delle forze politiche nel condannare gli scafisti. Solo chi è in malafede può dare la colpa alla Guardia costiera, alla Guardia di Finanza e al governo invece che agli scafisti. State sciacallando per recuperare mezzo voto. Qui ci sono bambini morti e voi fate propaganda per sperare di recuperare lo 0,5 per cento. Io mi vergognerei, il Pd non ha il privilegio dell’umanità da rivendicare rispetto agli altri”.

L’attacco è rivolto al presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Bonaccini, presente in studio. Che però replica: “Io penso che si debba vergognare chi commette dei reati. Io non sto sciacallando, noi abbiamo chiesto gli atti per verificare se è stato fatto tutto il possibile. Con me questo tentativo di cambiare la realtà non funziona. Io non credo che ci sia bisogno di urlare in Parlamento ma di dare una risposta che il governo sta dando poco e male. Noi staremo di fianco al governo ogni volta che chiederà solidarietà per accogliere e redistribuire i migranti, perché nessun paese è in grado di fare da solo”. Poi lo sconfitto alle primarie si lancia in una dichiarazione sull’utero in affitto: “Sono assolutamente contrario”. Che ne pensa Schlein?