Stasera Italia, Senaldi svela il piano Meloni: costretta ad accreditarsi in Europa

Giorgia Meloni molto attiva e protagonista anche e soprattutto sul piano internazionale. Il premier sta giocando la sua partita sui tavoli europei. Molti osservatori fanno notare che tutto questo è stato causato dalla stessa opposizione di sinistra che ha costretto il governo ad assumere una posizione netta sul piano internazionale. Se n'è parlato anche durante la puntata di Stasera Italia in onda il 21 marzo su Rete4. In collegamento c'era Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che ha sottolineato la necessità dell'esecutivo di confrontarsi con le problematiche di politica estera.

"Era necessario che Giorgia Meloni prendesse posizione perchè il governo si accreditasse all'estero"



L'opinione di @PSenaldi a #StaseraItalia pic.twitter.com/8BvKJ71ENz — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 21, 2023

"La nostra è una posizione necessaria - ha detto Pietro Senaldi, condirettore di Libero - Noi sappiamo che il governo Meloni è partito con una grandissima necessità di accreditarsi all'estero. Una necessità che gli è stata creata proprio dal sistema mediatico e dall'opposizione che ha puntato tutto su questo. E questa era una delle priorità per cui poter operare in un quadro molto complesso che vede la battaglia ambientalista e che vedrà la battaglia della Meloni in Europa. E francamente la posizione della Meloni era necessaria".