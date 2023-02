Fuori dal Coro, Mario Giordano: fermate le partenze dei migranti

28 febbraio 2023 a

Dopo la tragedia al largo delle coste di Crotone, il tema politico più dibattuto è quello di come affrontare l'emergenza delle partenze e delle morti in mare. Mario Giordano ne ha parlato in apertura della sua trasmissione "Fuori dal coro" in onda il 28 febbraio. Secondo il giornalista, l'unica soluzione reale è agire alla fonte e, quindi, fermare le partenze.

"La verità è che c'è un solo modo per fermare le stragi del mare e quel modo è fermare le partenze - urla Mario Giordano - In queste ore è scoppiata la polemica sulle parole pronunciate dal ministro Piantedosi. Certo, Piantedosi l'ha detta male perché messa così sembra che la colpa delle morti sia di chi è salito su quelle imbarcazioni. Però c'è un fondo di verità in quello che dice il ministro dell'Interno. E cioè le tragedie del mare ci sono perché ci sono le partenze. Per fermare le tragedie del mare bisogna fermare le partenze. Basta guardare i dati: nel 2022 ci sono stati 100mila sbarchi e 1.800 morti, nel 2016 c'erano stati 200mila sbarchi e 3.800 morti. Quindi se si raddoppiano le partenze si raddoppiano anche i morti".