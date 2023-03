Fedez stravolto: cambio radicale, è irriconoscibile

Alice Antico 14 marzo 2023 a

Fedez dice addio alla sua chioma biondo platino: il rapper è tornato al suo castano naturale, ed ha sfoggiato, nella giornata di ieri, i suoi nuovi capelli rasati. Si tratta di una delle sue Instagram stories dove il cantante mostra un cambio look radicale e decisivo con il quale sembra voler celebrare la sua rinascita. Infatti, dopo tutti i rumors e gli eventi caotici delle ultime settimane, la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, l’effetto rebound causato dalla sospensione di uno psicofarmaco e i problemi di salute fisica e mentale, il cantante sembrerebbe stare meglio. È tornato a mostrarsi sui social con tutta la famiglia, finalmente sereno e rilassato, alla ricerca di quella pace e quella tranquillità che sembrava aver perso.

Eccolo, quindi, che si mostra come nuovo, con i capelli rasati e poi si rivolge alla piccola di casa per farle vedere il suo look: la figlia Vittoria, in un primo momento, sembrava quasi non riconoscerlo.

Il cantante non ha spiegato in maniera diretta la decisione di effettuare questo cambiamento. Ma è probabile che non si tratti solo di una scelta beauty e puramente estetica. Solo pochi mesi fa, aveva sfoggiato un biondo platino ironizzando sul fatto che finalmente si era adeguato alla sua blonde family. Ora invece, cambiando look, Fedez sembra quasi voler lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo attraversato. Un periodo decisamente non semplice non solo per sé, ma per tutta la sua famiglia, e, in primis, per la moglie Chiara Ferragni. L’influencer, difatti, pochi giorni fa si era lasciata andare ad un lungo post su Instagram, in cui confessava il dopo Sanremo, i momenti di crisi e la sua difficoltà nell'essere forte per tutta la sua famiglia. Ad ogni modo, tutto bene quel che finisce bene: Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a mostrarsi insieme ai loro figli e si sono regalati un weekend nella natura con Leone e Vittoria, alla ricerca di pace, serenità, complicità di coppia.