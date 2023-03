Paul Auster, la moglie dello scrittore rivela il dramma: "Ha il cancro"

12 marzo 2023 a

Paul Auster, celebrato scrittore americano della Trilogia di New York, conduce una vita riservata e lontana dai social. Non possiede neanche un telefono cellulare. A rivelare che è gravemente malato è stata la moglie, con un post su Instagram. L'autore, 76 anni, è in cura al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Sua moglie e collega scrittrice Siri Hustvedt ha postato la notizia su Instagram: "A mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre", ha scritto. "Ho vissuto in un posto che ho chiamato Cancerland", "Molte persone hanno attraversato i suoi confini perché sono o sono state malate o amano qualcuno, un genitore, un figlio, un coniuge o un amico che ha o ha avuto il cancro", ha scritto nel post che ha commosso i suoi lettori e la comunità letteraria americana.

Auster ha scritto più di 30 libri che sono stati tradotti in più di 40 lingue. È diventato famoso nel 1982 con "L'invenzione della solitudine", un inquieto libro di memorie di suo padre. Poi la Trilogia di New York, una versione noir del genere poliziesco. L'ultimo libro si intitola 4 3 2 1 ed è uscito nel 2017. Hustvedt non ha specificato che tipo di cancro ha suo marito o la sua prognosi. "Vivere con qualcuno che ha il cancro ed è bombardato da chemioterapia e immunoterapia è un’avventura di vicinanza e separazione", ha scritto, "questa corda tesa non è sempre facile da percorrere...".